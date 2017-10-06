В Краснодаре уволили учительницу, расплакавшуюся из-за недорогого подарка

КРАСНОДАР, 6 окт — РИА Новости. Учительницу из краснодарской школы, которая, по данным СМИ, осталась недовольна подарком на День учителя, уволили, сообщили РИА Новости в департаменте образования Краснодара.

Ранее в СМИ появилась информация, что учительница одной из краснодарских школ, расположенных в Прикубанском округе, расплакалась и не приняла подарок от родителей ко Дню учителя, так как посчитала его слишком недорогим.

"Соблюдение профессиональной этики, а тем более в педагогической среде, – обязательное условие для здоровой атмосферы в образовательных учреждениях. Действительно, озвученный накануне факт поведения учителя начальных классов в одной из школ Краснодара подтвердился", — прокомментировал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Представители ведомства, по его словам, установили школу, где это произошло, и педагога.

"Она подтвердила, что ситуация имела место. Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций. Педагог — это особая профессия, и соблюдение этики в ней — неукоснительное требование", — заключил Некрасов.