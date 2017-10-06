Горный трекинг, хоккей и песни от коллег: как Путин отмечал дни рождения

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в текущем году в свой день рождения, 7 октября, не отправится ни в Сибирь, ни на Бали: на субботу запланирована "целая вереница" телефонных разговоров, состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Не только деловые встречи
Помимо праздников в рабочем ритме, в президентской биографии есть и дни рождения, проведенные в кругу семьи — к примеру, в 2016 году. Именно с родными и близкими Путин чаще отмечает свой праздник, рассказал журналистам Песков накануне дня рождения российского лидера. Но даже в таких случаях день не обходится без международных разговоров.
Счастливая семерка: хоккей
В 2015 году Путин символично забросил семь шайб 7 октября, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". Три шайбы Путин забил в первый период, одну — в начале второго, еще три — в третьем периоде. Команда "Звезды НХЛ" победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 15:10.
Горный трекинг
В 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу — отдохнуть и провести время на природе. Как рассказывал Песков, Путин находился "в 300-400 километрах от ближайшего жилья", поэтому условия для отдыха были "не стационарные", походные. При этом пресс-секретарь не уточнял вид деятельности, которым собирался заняться Путин.
Песни от коллег
Годом ранее, в 2013 году, президент провел свой 61-й день рождения на острове Бали в Индонезии, где проходил саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Тогда президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил для российского лидера песню "Happy Birthday to You", аккомпанируя себе на гитаре, главы других государств также подпевали. Как отмечали присутствующие, Путин, для которого сюрприз индонезийского коллеги стал достаточно неожиданным, был даже несколько смущен.
"Как мы отпраздновали? Никак почти не отпраздновали. У нас последняя встреча была с китайской делегацией. Я предложил китайским друзьям поднять по рюмке водки по поводу этого события. Они не отказались, мы так и сделали", — рассказывал Путин журналистам по итогам саммита.
Президент не остался без других подарков. По словам Путина, японские партнеры подарили ему саке, но пробовать его на Бали он не стал.
"Я здесь пьянствую что ли? Саке попробовал, водки выпил. Нет, я, слава богу, пока в состоянии себя держать в руках. До саке доберемся еще", — с улыбкой отмечал Путин.