Горный трекинг, хоккей и песни от коллег: как Путин отмечал дни рождения

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в текущем году в свой день рождения, 7 октября, не отправится ни в Сибирь, ни на Бали: на субботу запланирована "целая вереница" телефонных разговоров, состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Не только деловые встречи

Путин не всегда проводил день рождения "на посту". Порой российский лидер отмечал свой праздник достаточно необычно. Не секрет, что президент увлекается рыбалкой, дзюдо, хоккеем, он не прочь выйти на лед даже в свой день рождения. О том, как Путин проводил свои дни рождения, в подборке РИА Новости.

Помимо праздников в рабочем ритме, в президентской биографии есть и дни рождения, проведенные в кругу семьи — к примеру, в 2016 году. Именно с родными и близкими Путин чаще отмечает свой праздник, рассказал журналистам Песков накануне дня рождения российского лидера. Но даже в таких случаях день не обходится без международных разговоров.

Счастливая семерка: хоккей

"На завтра не запланировано каких-либо публичных мероприятий. Вместе с тем, безусловно, будут международные звонки, поздравления президента, поэтому так или иначе какие-то и субстантивные вопросы будут обсуждать у главы государства. Это всегда делают, никогда не ограничиваются только праздничной тематикой", — отметил Песков.

В 2015 году Путин символично забросил семь шайб 7 октября, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". Три шайбы Путин забил в первый период, одну — в начале второго, еще три — в третьем периоде. Команда "Звезды НХЛ" победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 15:10.

Горный трекинг

Тогда Путин получил награду Федерации хоккея за верность игре, которую ему вручил президент Федерации Владислав Третьяк.

В 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу — отдохнуть и провести время на природе. Как рассказывал Песков, Путин находился "в 300-400 километрах от ближайшего жилья", поэтому условия для отдыха были "не стационарные", походные. При этом пресс-секретарь не уточнял вид деятельности, которым собирался заняться Путин.

Песни от коллег

Позже российский лидер открыл тайну своего двухдневного пребывания в тайге. Путин рассказал, что на свое 62-летие он прошел по горам почти девять километров. "До сих пор все болит", — признавался президент, открывая заседание президентского совета по спорту в Чебоксарах 9 октября.

Годом ранее, в 2013 году, президент провел свой 61-й день рождения на острове Бали в Индонезии, где проходил саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Тогда президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно исполнил для российского лидера песню "Happy Birthday to You", аккомпанируя себе на гитаре, главы других государств также подпевали. Как отмечали присутствующие, Путин, для которого сюрприз индонезийского коллеги стал достаточно неожиданным, был даже несколько смущен.

Позже Путин рассказал, что китайская делегация на день рождения преподнесла ему большой торт. Он предложил партнерам из Поднебесной поднять рюмку водки в честь праздника.

"Как мы отпраздновали? Никак почти не отпраздновали. У нас последняя встреча была с китайской делегацией. Я предложил китайским друзьям поднять по рюмке водки по поводу этого события. Они не отказались, мы так и сделали", — рассказывал Путин журналистам по итогам саммита.

Президент не остался без других подарков. По словам Путина, японские партнеры подарили ему саке, но пробовать его на Бали он не стал.

"Я здесь пьянствую что ли? Саке попробовал, водки выпил. Нет, я, слава богу, пока в состоянии себя держать в руках. До саке доберемся еще", — с улыбкой отмечал Путин.