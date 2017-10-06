В Хакасии представили книгу о предках Путина

Ученый из Хакасии Алексей Нилогов презентовал книгу о родословной Президента России Владимира Путина в Национальной библиотеке в Абакане. 6 октября 2017

Ученый из Хакасии Алексей Нилогов презентовал книгу о родословной Президента России Владимира Путина в Национальной библиотеке в Абакане. 6 октября 2017

КРАСНОЯРСК, 6 окт — РИА Новости. Монографию "Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина", составленную учеными из Хакасии и Москвы и нацеленную на то, чтобы как можно больше жителей страны заинтересовались своими предками, презентовали в пятницу в Абакане, сообщила пресс-служба главы республики.

По ее данным, презентация приурочена к 65-летию президента РФ и прошла в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова, вызвав большой интерес среди молодежи. В книге о предках президента России обобщено генеалогическое исследование, проведённое российскими генеалогами Владимиром Могильниковым (Москва) и Алексеем Нилоговым (Абакан). Выпущен труд в немецком издательстве "LAMBERT Academic Publishing".

"Учёными-архивистами были выявлены ранее неизвестные биографические данные о прямых предках Владимира Путина до седьмого колена, а именно: метрические записи, исповедные росписи и ревизские сказки (переписи населения), хранящиеся в государственном архиве Тверской области и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Впервые в научный оборот введены сотни документальных первоисточников о представителях рода Путиных, проживавших в Тверском уезде Тверской губернии в XVIII-XX веках и в Санкт-Петербурге в начале XX века", — говорится в сообщении.

По словам Нилогова, восстановление генеалогического древа Путина будет продолжено с привлечением новых документов, в том числе хранящихся в Российском государственном архиве древних актов. Однако уже сейчас роспись восходящего родства президента насчитывает 15 поколений (до второй половины XVI века). Результаты этого исследования будут обобщены в последующей монографии.

Глава Хакасии выразил надежду, что монография — "не просто генеалогическое исследование рода российского президента, его семьи". По его словам, прежде всего, это яркий пример для всех жителей страны, чтобы начать интересоваться своими предками.