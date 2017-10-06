Владельцы домашних животных посещают врачей на 20% реже, считает эксперт

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владельцы домашних животных обращаются к врачам на 15-20% реже по сравнению с остальными людьми, заявила руководитель программы исследований в области взаимодействия человека и животных (HAI) Центра питания домашних животных WALTHAM (Великобритания) Сандра Маккьюн на конференции "Общество для всех возрастов" в МИА "Россия сегодня".

По словам Маккьюн, домашние животные могут помочь людям дольше сохранять здоровье и вести активный образ жизни. Результаты проведенных в WALTHAM исследований показывают, что владельцы питомцев имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы проводили свои исследования в таких крупных странах как Германия, Австралия, Канада и Китай, и мы выяснили, что владельцы домашних животных на 15–20% реже обращаются к врачам по сравнению с другими людьми" — сообщила Маккьюн.

Особую пользу для здоровья, по мнению эксперта, несут собаки. Маккьюн отметила, что пожилые люди, выгуливающие своих собак по утрам, на 20% увеличивают уровень своей ежедневной физической нагрузки. Кроме того, во время этих прогулок пожилые люди получают возможность социального общения, что также положительно влияет на их самочувствие, пояснила эксперт.