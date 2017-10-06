Всемирный фестиваль молодежи и студентов связал века и поколения

РИГА, 5 окт — Sputnik, Евгений Лешковский. В 1957 году гимнастка Валентина Чистякова шла в колонне Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Лужниках, а теперь, в 2017-м, ее внучка, рижанка Ирина Дубровина отправляется на фестиваль в Сочи — уже в качестве волонтера.

Ирина Дубровина хоть и родилась в Риге, но дома давно уже подолгу не бывает: училась и работала в разных странах Европы, объездила половину Юго-Восточной Азии. Сейчас живет во Вьетнаме, оттуда и полетит на фестиваль в Сочи.

Ирина очень ждет нового большого приключения в жизни и, как она призналась корреспонденту Sputnik Латвия, даже не догадывается, каким будет легендарный фестиваль, в котором 60 лет назад участвовала бабушка — тогда еще студентка Ленинградского института железнодорожного транспорта.

Главное — продолжить семейную традицию

— Раньше я и не думала, что поеду на фестиваль, и не знала о нем ничего. А два года назад по телевизору начали показывать разные сюжеты — уже к фестивалю-2017. Вдруг моя бабушка начала рассказывать, что, оказывается, она участвовала в фестивале 1957 года, и даже сохранила платье, в котором шла в колонне по стадиону в Лужниках.

© Фото из архива Валентины Чистяковой Валентина Чистякова с внучкой Ириной © Фото из архива Валентины Чистяковой Валентина Чистякова с внучкой Ириной

Мне очень захотелось бабушке сделать приятное. Я нашла в интернете контакты организаторов фестиваля, написала о бабушке и о себе. Я попросила, чтобы бабушку обязательно пригласили, а я с ней готова поехать в качестве сопровождающего. И пришел ответ: бабушке лучше не лететь в Сочи — может быть тяжело в ее возрасте, а вот меня примут охотно — в качестве волонтера, — рассказывает Ирина Дубровина.

Она настоящий полиглот: владеет многими языками, но в совершенстве сейчас говорит на пяти — русском, латышском, английском, французском и итальянском. И в заявке на фестиваль указала, что видит себя в качестве "сопровождающей дипломатических делегаций" — переводчика.

— Я сейчас уже, как говорится, "на чемоданах". На следующей неделе уже буду в Сочи, чего очень жду. Но, по правде говоря, я даже не для себя туда лечу, а ради бабушки — продолжить семейную традицию. К тому же мне близок девиз фестиваля — "за мир, за дружбу". У меня вся жизнь такая, я много где бывала в мире, и очень хочется, чтобы этот мир сохранился, а люди не причиняли друг другу столько зла, — говорит Ирина Дубровина.

Война закончилась почти вчера…

Валентине Павловне недавно исполнилось 80 лет. Живет в Риге, в Кенгарагсе. И сейчас чуть ли не каждый день принимает звонки с разных телеканалов и радиостанций: там интересуются, каким был фестиваль молодежи и студентов в далеком 1957-м.

— Меня чаще всего спрашивают, как мы с иностранцами знакомилась. А никак! Тогда ведь был железный занавес. Это 1957 год, 12 лет после войны, ситуация в мире непростая… Мы никуда не выезжали, информации из-за границы не поступало. И даже, когда мы с друзьями и подругами были непосредственно на фестивале, тренировались выступать в колонне вузов СССР, чтобы четко выполнить свою спортивную программу, с иностранцами не то, чтобы почти не знакомились, но даже разговаривать с ними побаивались, — вспоминает, улыбнувшись, Валентина Чистякова, тогда еще — Слепцова.

© Sputnik / Евгений Лешковский Участница всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Валентина Чистякова © Sputnik / Евгений Лешковский Участница всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Валентина Чистякова

В 1957-м она училась в Ленинграде, хотя родилась совсем в другом месте — в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, где жили в основном промышленники, работавшие на заводах. Родилась Валентина Павловна в семье военного Дмитрия Ивановича. До войны он служил на границе в окрестностях Бреста.

Восемнадцатого июня 1941-го семья хотела отправиться в отпуск, но…

— Отца вдруг срочно отозвали на службу, а мы с мамой поехали в Каменск. И через четыре дня началась война. И больше об отце мы ничего не знали. Спустя годы мама связала свою жизнь с другим замечательным мужчиной Павлом Прокофьевичем, который нас очень любил, и мы его всю жизнь называли "папой" — даже отчество у меня "по нему", он нас удочерил. Он тоже был военным. И мы с мамой и сестрой ездили с ним по всей стране — по местам, где он служил, — говорит Валентина Павловна.

В 18 лет Валентина поехала из города Броды Львовской области ("западные ворота СССР", где базировалось много воинских частей) поступать в институт в Ленинград. Наша героиня хотела учиться в области электрики, но не прошла по конкурсу на нужный факультет и на следующий год подала документы в Ленинградский институт железнодорожного транспорта.

— Я была на втором курсе вуза, и тут стало известно о наборе участников на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А я тогда серьезно занималась спортивной гимнастикой (после многих лет в парной акробатике), уже работала по второму разряду, и мою кандидатуру одобрили для участия в фестивале. И я из Ленинграда поехала в Москву, — вспоминает собеседница.

Фестиваль в Лужниках запомнил весь мир

Валентина Павловна достает тетрадки, исписанные мелким почерком, — это ее дневник фестиваля. А еще сохранилось платье, в котором она выступала.

— Платье с секретом. На всех девушках были желтые майки и желтые широкие юбки солнце-клеш. Майка заправлялась в юбку, а поверху мы надевали васильковое платье с белой окантовкой. Все желтое было спрятано под платьем. По команде мы должны были отстегнуть на плечах платье, оно спадало вниз — и все "становилось" желтым. Когда мы все это сделали в многотысячной колонне, стадион в Лужниках буквально взорвался от грома аплодисментов! — восклицает Валентина Павловна.

© Sputnik / Евгений Лешковский Валентина Чистякова держит в руках платье, в котором она выступала на всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году © Sputnik / Евгений Лешковский Валентина Чистякова держит в руках платье, в котором она выступала на всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году

Но это — финал. А перед этим были недели подготовки и изнурительных тренировок с утра и до вечера. Тех, кто должен был идти в колонне, поселили в военных казармах (солдат на это время перевели куда-то в летние лагеря) близ района Лужники, который тогда застраивался новыми высотками.

Девушки-гимнастки занимались с обручем, мячом, становились на мостик, садились на шпагат, делали колесо. Все эти элементы они должны были проделывать в движении — четко и слаженно. А парни выполняли силовые упражнения, а еще должны были нести многоярусные конструкции, на которых тоже находились гимнасты.

© Sputnik / Евгений Лешковский Билет участника всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года © Sputnik / Евгений Лешковский Билет участника всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года

— Мы все дни только тренировались и за пределы военной базы почти не ходили, а если такое и случалось, так, по несколько человек и обязательно "в сопровождении". Возможно, организаторы не очень-то хотели, чтобы мы с иностранцами общались, но, скорее всего, чтобы мы просто никуда не разбрелись по Москве — чтобы потом никого не искать. Но из тех коротких вылазок, которые у нас были, я помню, как Москва на время фестиваля не просто ожила, но сильно преобразилась, а людей было на улицах столько — сколько, думаю, и теперь в столице нет. И эти очень яркие воспоминания я храню по сей день! — говорит Валентина Чистякова.