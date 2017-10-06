Милонов подготовил законопроект о запрете операций по смене пола в стране

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете проведения на территории РФ операций, связанных со сменой пола и иными действиями, направленными на хирургическое вмешательство по изменению половой принадлежности, сообщает пресс-служба парламентария.

"В настоящее время нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте. Любые физиологические отклонения или заболевания, если их диагностируют врачи и они угрожают жизни человека, можно купировать или вылечить в раннем возрасте", — сказал Милонов, которого цитирует пресс-служба.

Депутат отметил, что в разработке законопроекта опирался на мнение врачебного сообщества. "Проведение подобных операций противоречит как минимум самой сути медицины — после этих процедур сокращается срок жизни, возникают различные проблемы со здоровьем, возрастает риск самоубийства", — полагает он.

Милонов подчеркивает, что в подавляющем большинстве случаев желающие сменить свой пол нуждаются не в операциях, а в психологической помощи.

"Зачем помогать несчастному и больному человеку, если просто можно выманить у него последние деньги, сломать здоровье и отправить умирать? Наша страна не должна поощрять человеческую вивисекцию — это антигуманно", — сказал Милонов.

Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в течение осенней сессии после обсуждения на экспертных советах собрания, уточнили в пресс-службе депутата.