Кондратьев рассказал, сколько кубанцев поддерживают возрождение казачества

КРАСНОДАР, 6 окт — РИА Новости. Около 70% жителей Кубани поддерживают возрождение казачества в Краснодарском крае, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках Всероссийского форума казачьих обществ, который проходит в Краснодаре.

"Сегодня 70% жителей региона поддерживают возрождение казачества. Но важно понимать, что очень многое зависит и от самого казачества. Они должны быть казаками не только на службе, но и в повседневной жизни", — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, на поддержку казачества на следующий год из регионального бюджета выделена "беспрецедентная" сумма — 1,1 миллиарда рублей.

"Это не просто деньги на форму и на парад, это деньги на жизнь и на те мероприятия, которые казачество сегодня проводит в нашем регионе", — уточнил глава края.

Губернатор напомнил, что Краснодарский край — первый в стране регион, который привлек реестровых казаков к охране частного порядка.

Как уточнил Кондратьев, на сегодняшний день в уличных патрулях региона задействовано 1,6 тысячи казаков. Кроме того, впервые в текущем году в летний период казаки патрулировали все набережные Краснодарского края.

"Это были патрули по два человека, буквально через каждые 100 метров отдыхающие на своих страничках в интернете давали очень высокую оценку тому, что их охраняют казаки", — отметил политик.

Он уточнил, что казаки на курортах региона охраняли муниципальное имущество: скамейки, памятники, парапеты, выполняя "функцию частного охранного предприятия".

"Сейчас мы переходим к охране больниц, объектов госсобственности. Я считаю, что казаки должны взять под свой контроль объекты госсобственности в Краснодарском крае. Это принципиально важно", — заявил глава региона, отметив, что коммерческие ЧОП должны охранять только коммерческие предприятия.

Ранее Кондратьев заявил, что в крае до конца текущего года планируется передать 100% школ региона под охрану казаков.

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