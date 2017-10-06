Эксперт: размер пенсии в России не обеспечивает должного уровня жизни

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Текущий размер пенсии в России не обеспечивает должного уровня жизни, заявил руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис на конференции "Общество для всех возрастов" в МИА "Россия сегодня".

Биезбардис считает, что при выходе на пенсию человек лишается финансовых средств для сохранения прежнего уровня жизни, и особенно остро эта проблема стоит в России. С его слов, средний размер пенсии в России составляет 13 тысяч рублей. Эксперт отметил, что без дотаций из госбюджета этот показатель понизился бы до 7-8 тысяч в месяц.

"Текущая пенсия не обеспечивает должного уровня жизни, как мне кажется. Я думаю, что мало кто скажет, что его пенсия, либо пенсия его знакомых достойна потраченных трудовых лет", — заявил Биезбардис.

Он уточнил, что на данный момент Россия стремится довести размер пенсии примерно до 15 тысяч рублей, чтобы коэффициент замещения составлял примерно 40%. При этом, по данным эксперта, в странах с развитой пенсионной системой коэффициент замещения достигает 70-80%.