Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Около половины россиян считают удовлетворительной экономическую ситуацию в России, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Говоря о курсе рубля, 59% заявили, что не следят за ним. О своем внимании к национальной валюте сообщили 40% россиян. Кроме того, отвечая на вопрос, влияет ли курс рубля на жизнь россиян, 40% респондентов отметили сильное влияние, 29% заявили об отсутствии такового, а 21% опрошенных рассказали о слабом влиянии.
9.1%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
3.9%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.5%Нет, она осталась прежней
37.5%Наоборот, снизилась
Кроме того, 38% россиян полагает, что власти в настоящее время проводят политику, направленную на удержание курса рубля неизменным. По мнению 40% опрошенных, властям следует способствовать повышению курса рубля, а 25% опрошенных назвали предпочтительной политику удержания текущего курса.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 30 сентября — 1 октября в 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.