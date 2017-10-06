Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Около половины россиян считают удовлетворительной экономическую ситуацию в России, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опубликованным данным, 51% россиян назвал ситуацию в российской экономике удовлетворительной; 39% опрошенных считают ее плохой, обратного мнения придерживаются 6% респондентов. Кроме того, 36% опрошенных считают, что ситуация в экономике не меняется, об ее ухудшении заявили 32%, позитивную динамику наблюдают 25% респондентов.

Говоря о курсе рубля, 59% заявили, что не следят за ним. О своем внимании к национальной валюте сообщили 40% россиян. Кроме того, отвечая на вопрос, влияет ли курс рубля на жизнь россиян, 40% респондентов отметили сильное влияние, 29% заявили об отсутствии такового, а 21% опрошенных рассказали о слабом влиянии.

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Наоборот, снизилась Результаты 9.1% Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников

3.9% Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы

49.5% Нет, она осталась прежней

37.5% Наоборот, снизилась Все опросы Голосовать

По данным опроса ФОМ, 52% опрошенных полагает, что рост курса рубля полезнее для экономики России. При этом 17% заявили о пользе снижения курса, а 31% затруднился ответить. Как показал опрос, 29% респондентов полагают, что курс рубля в ближайшее время останется неизменным, о росте курса национальной валюты заявили 27% опрошенных.

Кроме того, 38% россиян полагает, что власти в настоящее время проводят политику, направленную на удержание курса рубля неизменным. По мнению 40% опрошенных, властям следует способствовать повышению курса рубля, а 25% опрошенных назвали предпочтительной политику удержания текущего курса.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 30 сентября — 1 октября в 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.