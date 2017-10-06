Число киберпреступлений в России выросло в шесть раз, заявили в Минкомсвязи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Количество киберпреступлений в России за последнее время выросло в шесть раз, заявил в пятницу на совещании в Екатеринбурге заместитель министра связи и массовых коммуникаций Олег Пак.

Как вы защищаете данные на своем компьютере? Покупаю программу-антивирус

Скачиваю бесплатный антивирус

Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Результаты 36.9% Покупаю программу-антивирус

40.0% Скачиваю бесплатный антивирус

23.1% Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты Все опросы Голосовать

В Екатеринбурге в пятницу проходит совещание-семинар, посвященное внедрению в работу прокуратуры новых информационных технологий. В мероприятии участвует генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"В шесть раз за последнее время выросло количество киберпреступлений в России, достигнув в 2016 году 66 тысяч. Киберпреступность растет в мире. Это является следствием развития цифровой экономики и цифровизации жизни общества. Сегодня 71% россиян примерно два часа в день проводят в интернете. Аудитория социальной сети "Вконтакте" больше аудитории Первого канала. Не удивлюсь, если люди, имеющие отношение в руководству компаниями, занимающимися соцсетями, знают о наших детях больше, чем мы сами", — сказал Пак.

Замминистра отметил, что на сегодня только 17% органов прокуратуры имеют доступ в интернет, более половины компьютеров в прокуратуре морально устарели и "используются как печатные машинки". Пак добавил, что до конца года планируется подключить к интернету все подразделения и ведомства, а в следующем году заменить всю устаревшую технику. После этого, по его словам, в работе прокуратуры можно будет перейти к этапу, связанному с прогнозированием преступлений.