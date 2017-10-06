Роскомнадзор создал департамент, изучающий блокировки интернет-сервисов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о создании в подведомственном предприятии ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) департамента, изучающего возможности блокировки различных интернет-сервисов, подразделение проводит исследования по ограничению доступа к сайтам.

"Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон, — сказал он газете "Известия".

По его словам, ведомство готовится к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании интернета. Жаров уточнил, что специалисты из ГРЧЦ тренируются блокировать в том числе и анонимайзеры.