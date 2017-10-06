Путин отметил заслуженный авторитет МГИМО в России и за рубежом

АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуженный авторитет МГИМО в России и за ее пределами.
Путин направил приветствие в адрес гостей и участников Международного форума выпускников МГИМО. Текст приветствия зачитал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В нем добавляется, что "МГИМО пользуется заслуженным авторитетом в России и за ее пределами, славится своими научными школами и добрыми традициями фундаментального образования".
"Многонациональное сообщество выпускников МГИМО объединено не только теплыми чувствами к своей Альма-матер, но и приверженностью принципам взаимного уважения, искренней заинтересованностью в развитии международного сотрудничества", — подчеркнул президент.
"Уверен, что участников форума ждут интересные содержательные дискуссии, которые послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между народами разных стран. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", — заключил президент.