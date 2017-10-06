Путин отметил заслуженный авторитет МГИМО в России и за рубежом

АСТАНА, 6 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил заслуженный авторитет МГИМО в России и за ее пределами.

Путин направил приветствие в адрес гостей и участников Международного форума выпускников МГИМО. Текст приветствия зачитал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Дорогие друзья, приветствую вас по случаю Четвертого международного форума выпускников МГИМО. В этом году гостей из разных стран, сотрудников государственных ведомств, дипломатов, ученых-международников, журналистов, общественных деятелей, представителей деловых кругов встречает Астана, которая по праву считается одним из центров многосторонней дипломатии, международного экономического сотрудничества и евразийских интеграционных процессов", — отмечается в приветствии.

В нем добавляется, что "МГИМО пользуется заслуженным авторитетом в России и за ее пределами, славится своими научными школами и добрыми традициями фундаментального образования".

"Многонациональное сообщество выпускников МГИМО объединено не только теплыми чувствами к своей Альма-матер, но и приверженностью принципам взаимного уважения, искренней заинтересованностью в развитии международного сотрудничества", — подчеркнул президент.

"Хотел бы искренне поблагодарить президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председателя парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — выпускника МГИМО, а также всех казахстанских коллег, принявших участие в подготовке столь масштабного мероприятия", — говорится в приветствии.

"Уверен, что участников форума ждут интересные содержательные дискуссии, которые послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между народами разных стран. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", — заключил президент.