На Чукотку часть пассажиров "ВИМ-Авиа" доставит "ЮТэйр"

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Самолет "ЮТэйр" доставит в пятницу из Москвы на Чукотку пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" от 4 октября, сообщает правительство АО.

"Сегодня в аэропорту окружной столицы Чукотки совершит посадку самолёт авиакомпании "ЮТэйр". На его борту 236 пассажиров, 11 из них — с билетами "ВИМ-Авиа" за 4 октября… Отправки в окружную столицу ожидают ещё 12 человек с билетами "ВИМ-Авиа" за 4 октября", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что достигнута договорённость с авиакомпанией "ЮТэйр" о том, что пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут совершать перелёты на всех регулярных рейсах "ЮТэйр" при наличии свободных мест на борту. Остальным пока обеспечивают расселение и питание.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.