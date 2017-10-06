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Общество

Исследование показало, сколько мужчин в России доживают до 65 лет

03:1306.10.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПоток людей. Архивное фотоПоток людей. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия находится на первом месте в Европе среди стран с наиболее высоким процентом смертности мужчин до 65 лет, свидетельствуют данные Всемирного банка, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исследованию, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет.

Данные Всемирного банка основаны на исследовании численности населения ООН 2017 года. Исследование базируется на официальной статистике стран за 2015 год и собственной аналитике ООН, публикуется раз в два года и в следующий раз будет обнародовано в 2019 году.

В парке. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин
Согласно данным Всемирного банка, 43% мужчин в России умирают в возрасте до 65 лет, на Украине и в Белоруссии этот показатель чуть ниже – 40%, на четвертом месте Молдавия с 37%, на пятом – Литва с 36%. Также в дюжину стран с самыми высокими показателями мужской смертности попали Грузия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.

Наименьший в Европе уровень мужской смертности зафиксирован в Исландии и Швейцарии – показатель находится на уровне 10%. Долгой продолжительностью жизни также могут похвастаться Швеция, Италия, Нидерланды, Мальта и Норвегия, где смертность мужчин до 65 лет не превышает 11%. По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, Испания, Великобритания и Люксембург.

Причины высокой смертности в России

Профессор РАНХиГС Михаил Колонтай считает, что ситуация с мужской смертностью в России, Украине и Белоруссии отчасти объясняется ситуацией в 90-е годы прошлого века.

"Страны вышли из советской экономики, пережили тяжелые 90-е годы, и понятно, что уровень жизни мужского населения гораздо ниже оказался, чем в странах Европы, в той же Исландии, например, или в Швейцарии, где показатели – 10% и 11%, соответственно", — сказал эксперт.

Пожилой мужчина
© Fotolia / georgejmclittle
Ученые нашли способ управления продолжительностью жизни
Он отметил, что на продолжительность жизни мужчин влияют несколько факторов: "ВВП, у нас он не такой высокий на душу населения, также важны достаток, доступ к материальным благам, которые обеспечивают поддержание здоровья человека, второй фактор — это развитие медицины". "Нельзя сказать, что у нас медицина — лучшая в Европе, третий фактор – это, конечно, культура – культура потребления и отношения к спорту, к заботе о своем здоровье", — заявил эксперт.

По его мнению, в России культура потребления продуктов питания и напитков "хромает". "К сожалению, у нас недостаточный контроль за качеством продуктов питания, качеством воды и напитков, а также за экологией. Как известно, смертность мужчин во многом определяется употреблением спиртных напитков", — объяснил эксперт показатели России.

Позитивный прогноз

Колонтай отметил, что продолжительность жизни мужчин в России постепенно увеличивается.

Пенсионеры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Средняя продолжительность жизни россиян впервые выросла до 72,5 года
"Говорить о том, что все совсем плохо, нельзя – общий тренд позитивный, и я вижу, что правительство все больше заботится об экологии в стране и о продовольственном рынке. Надеюсь, правительство более серьезно отнесется к контролю за продовольствием и водой. Здесь нужны серьезные решения. Население в регионах, особенно мужчины, употребляет некачественные продукты питания. Контроль за продовольствием является важным элементом", — заявил Колонтай.

Эксперт добавил, что в крупных городах люди начали больше заботиться о своем здоровье: развиваются услуги, связанные с фитнесом, а также магазины здорового питания.

"Экономика вышла из самого тяжелого положения, в котором она находилась последние три года, и сейчас наблюдается медленный рост, который позволит все-таки закрепить тренд, связанный с оздоровлением нации и снижением смертности мужчин до 65 лет. В целом страна уже стала другой, я думаю, что уже следующий год даст позитивную динамику по снижению смертности мужчин во всех возрастных группах", — резюмировал собеседник агентства.

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