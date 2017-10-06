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Общество

Папуасы с колой. Почему люди поклоняются брендам

08:0006.10.2017
(обновлено: 08:13 06.10.2017)
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© REUTERS / Carlo AllegriДевушки делают селфи. Архивное фото.Девушки делают селфи. Архивное фото.
© REUTERS / Carlo Allegri

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Взять в аренду 101 розу, чтобы сделать селфи, скупать пустые коробки от дорогих духов и часов, ходить с телефоном-подделкой — люди выдумывают способы выглядеть в глазах других лучше. В психологии это называется карго-культом (англ. cargo cult — поклонение грузу). Корреспондент РИА Новости узнала, в чем сходство поведения современного потребителя и культа карго.

Состояние человека
© Fotolia / Kwest
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Наушники из кокоса

Все это началось еще во время Второй мировой войны, когда военные из Америки давали меланезийцам и папуасам консервы, ножи, одежду и прочие полезные вещи для поддержания дружеских отношений. 

Местные же считали, что эти предметы посланы душами предков и попадали к американцам потому, что те знали секреты общения с высшими силами. Война закончилась, базы опустели.

Папуасы строили самолеты из соломы, ходили строем с палками, вырезали наушники из половинок кокоса в надежде, что высшие силы это заметят и пришлют груз.

В XX веке потребитель покупает товары, которые, как уверяет реклама, являются неотъемлемыми атрибутами жизни успешного человека. Это своего рода символ успеха, равно как и строительство соломенных самолетов, который обеспечивает милость богов.

Пусть подруги ревнуют

"Хотите, чтобы вас приревновал ваш парень? Позавидовали подруги? Специально для вас мы привезем шикарный букет из 101 розы. После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько вы захотите. Стоимость аренды цветов 1000 рублей с доставкой по Москве", — так предприниматель из Москвы Роман Зарипов в преддверии празднования Международного женского дня написал в Instagram.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСбор роз к 8 Марта в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор роз к 8 Марта в Краснодарском крае

Публикация быстро набрала популярность, в комментариях некоторые называли потенциальных покупательниц дурами, а кто-то всерьез заинтересовался покупкой. Чаще всего бизнесмена ругали мужчины, потому что, по их мнению, он только портил женщин и потакал их слабостям.

Роман же считает, что для многих девушек факт внимания мужчины уже не так важен, как возможность продемонстрировать свою востребованность подругам и заставить ревновать других молодых людей.

"До последнего не был уверен, что такая услуга будет востребована, но спустя несколько часов, когда скриншот аккаунта разошелся в Сети, а количество заявок перевалило за сотню, я подключил знакомых, и мы решили, что такому бизнесу быть", — говорит бизнесмен.

 

Среди заказчиков, по словам Романа, были как простые студентки, так и "статусные" дамы: "Некоторые просили вдобавок к цветам красивых мужчин для фото, кто-то хотел фотографию на фоне красивого автомобиля, а часть клиентов заказывали услугу себе в офис, чтобы все женщины смогли сделать красивый кадр со 101 розой, и для этого они продлевали аренду еще на 20 минут". Роман говорит, что за три дня несколько его букетов попали в кадр не меньше 250 раз.

Брендовый пакет

Те, кому недостаточно взять букет в аренду, покупают фирменные упаковочные пакеты и коробки от мировых брендовых марок, чтобы ходить с ними по городу и фотографироваться.

В Сети есть множество объявлений о продаже таких упаковок. Стартовая цена — от 200 рублей. Картонные плотные пакеты дороже — 500 рублей, а в некоторых случаях, когда пакет большой и был выпущен в ограниченном количестве, цена может достигать 1,5 тысячи рублей.

"Мы владеем магазином брендовых вещей. Лишних пакетов скапливается немало, — рассказывает предприниматель Светлана Шмякина. —  Сначала мы их выбрасывали, но потом я заметила, что многие девушки фотографируются перед зеркалом, а в руках — обязательно пять-шесть пакетов разных фирм. Решила попробовать и опубликовала объявление о продаже коробок и прочей упаковки. Цену поставила символическую — 200-300 рублей. И в этот же день мне начали звонить".

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетительница на Vogue Fashion’s Night Out
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетительница на Vogue Fashion’s Night Out

Светлана обращает внимание на то, что покупатели — это не только девушки, но и молодые люди, интересующиеся модой: "Упаковку я храню на складах, в магазине ими не торгую, это же смешно. Чаще всего такие покупатели не подъезжают к магазину на шикарной машине, но одеты действительно стильно".

Владелец магазина не интересуется, для чего люди  скупают упаковку, но уверена: используют только для фотографий, якобы "смотрите, какая я стильная".

"Не паль, а реплика"

Известно, что модники, не имеющие большого достатка, чаще всего покупают так называемые реплики — точные  копии брендовых товаров.

Большой популярностью в том числе пользуются реплики телефонов. Отличить подделку от оригинала довольно просто: на таком аппарате используется, к примеру, другая операционная система. "Если быть внимательнее, можно понять, что дисплей не такой яркий и некоторые функции не работают, так как должны, например сканер отпечатков пальцев", — говорит продавец интернет-магазина реплик Елена.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкKoktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Koktebel Jazz Party 2017

Она не отрицает, что бывают откровенно некачественные товары, которые стоят дешево. Их тоже покупают. "Зачастую родители дарят такие телефоны  детям, потому что они все равно их быстро ломают, а тратить деньги на оригинал жалко. Дети не разбираются во всех технических нюансах, просто хотят носить в школу модный телефон", — уточняет предприниматель.

Социальный лифт

Карго-культ подразумевает, что человек искренне верит в силу своих поступков. Мало кто признается, что носит поддельные вещи. Одна девушка, активный блогер, пожелавшая не раскрывать имя, призналась, что можно, конечно, раскошелиться и купить одну настоящую сумку. Но ведь хочется иметь много вещей, на которые финансов уже не хватает: "Поэтому покупаешь подделки. Пакеты я не фотографирую, но понимаю, зачем это делается: тем самым ты повышаешь свой социальный статус. И никогда не признаешься в этом. Потому что если тайна раскроется, статус тут же потеряешь".

Психолог Елена Турлина объясняет, что люди чаще всего такие поступки не обдумывают — здесь включается подсознание.

"Например, человек работает клерком самого низшего звена. Он видит, как общаются топ-менеджеры, во что они одеты, как к ним относятся другие. Нарушается причинно-следственная связь: создается иллюзия, что восприятие может породить социальный статус, а на самом деле наоборот. Повысить статус можно за счет упорного труда и компетенции, но это же сложнее, чем просто модно одеться", — говорит психолог.

По ее мнению, вещи всегда были атрибутом определенного статуса, и если человек "получил пять дипломов, но ходит при этом немытый и в рваных штанах", то его будут воспринимать как чудака: "Он обязан носить костюм. Исключение составляют такие люди, как Билл Гейтс — миллиардеру позволительно ходить в простой футболке только потому, что он сам создал этот стиль".

Кроме того, за счет брендовых вещей человек пытается потешить самолюбие. "Но неуверенность в себе и низкая самооценка могут быть совершенно по другим причинам. Однако пытаться поднять самооценку за счет внешнего вида и иллюзий проще, чем копаться в себе", — добавляет психолог.

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