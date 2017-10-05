Учителем года стал историк из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Победителем всероссийского конкурса "Учитель года России" в 2017 году стал учитель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга. Имя победителя было озвучено на торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце.

Абсолютный победитель получил звание Лучшего учителя и награду в виде Большого хрустального пеликана из рук министра образования Ольги Васильевой и ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего. При этом все финалисты получили Малых хрустальных пеликанов и звание победителей.

"Я убежден, что мы с вами можем абсолютно все благодаря нашим детям, нашим ученикам, таким как мои пятиклассники, которые всегда больше других верят в своего учителя… Огромное счастье наконец-то привезти большого пеликана на берега Невы", — сказал Демаков.

Министр образования и науки Ольга Васильева отметила, что конкурс учителей был сложным и содержал множество заданий.

"Я хочу от всей души поблагодарить наших конкурсантов, которые сделали все возможное, но и всех членов жюри. А еще я хочу от всей души поздравить всех нас с этим замечательным праздником", — сказала Васильева.

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. В этот раз в нем принимают участие учителя из всех 85 регионов страны. Победителем конкурса в 2016 году стал учитель русского языка и литературы Александр Шагалов из Краснодарского края. Финал конкурса традиционно приурочен к профессиональному празднику — Дню учителя, который отмечается 5 октября.