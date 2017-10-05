Путин назвал народ ключевым деятелем российской истории

Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса Учитель года России – 2017. 5 октября 2017

Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса Учитель года России – 2017. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал народ ключевым деятелем отечественной истории.

В четверг Путин встретился с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" в Государственном Кремлевском дворце. Принимавшие участие во встрече педагоги напомнили президенту, что несколько лет назад он, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что ключевым деятелем России является Александр III.

"Александр III — выдающийся деятель нашей страны, один из строителей нашего государства. У нас много было выдающихся деятелей. Знаете, так просто показать пальцем очень сложно. Вообще, самое главное действующее лицо — это народ, нужно углубляться в изучение, прежде всего, морально-этических качеств нашего народа. Там сила вся. Там основа основ", — сказал Путин, отвечая на вопрос о ключевом деятеле отечественной истории.

В ходе встречи президент поздравил учителей с профессиональным праздником, подняв бокал с шампанским. Также Путин сделал совместное фото с педагогами.