Собянин рассказал, когда заработает "Московская электронная школа"

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Проект "Московская электронная школа" будет внедрен во всех образовательных учреждениях столицы к 1 сентября 2018 года, вместе с ним правительство Москвы установит гранты для учителей в размере 10 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг мэр столицы принял участие в традиционном селекторном совещании Департамента образования при участии педагогического состава столичных школ. Он поздравил всех городских учителей с профессиональным праздником.

"Московское учительство является одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире. Вы — это золотой фонд педагогов. Вы своими успехами каждый день это доказываете. Это видно и по результатам ЕГЭ, и по результатам Всероссийской олимпиады школьников, международным олимпиадам, в которых участвуют ученики, которых вы готовите. И все это благодаря вашему труду, таланту, успехам, и они передаются вашим учащимся", — обратился мэр к учителям.

По словам Собянина, правительство города считает работу по развитию московских школ и поддержке московских учителей одним из главных приоритетов. В частности, мэр обратил особое внимание на проект "Московская электронная школа".

"Он даёт новые большие возможности для современных технологий – и для учащихся, и для учителей. Тем не менее, я знаю, у вас ведутся живые дискуссии на эту тему – это и дополнительный труд, затраты времени. А московский учитель и так серьёзно загружен", — отметил градоначальник.

Обращаясь к руководителю департамента образования Исааку Калине, мэр поручил вернуться к грантовой поддержке педагогов, активно внедряющих методы и технологии этого проекта.

"Я предлагаю и, надеюсь, меня поддержат депутаты Московской городской думы, ввести специальные надбавки для работы с электронными технологиями "Московской электронной школы" — в размере 10 тысяч рублей к заработной плате учителей. Мы с 1 сентября следующего года такую надбавку установим", — заявил мэр.

По его поручению также до 1 сентября следующего года проект "Московская электронная школа" будет реализован во всех образовательных учреждениях города.

"До 1 сентября следующего года мы укомплектуем новыми электронными досками, новыми ноутбуками, скоростным интернетом, wi-fi все московские школы. Этот проект будет реализован во всех наших образовательных учреждениях", — сказал мэр.

Как заключил градоначальник, так одновременно с полным внедрением элементов "Московской электронной школы" будет введена и общая надбавка для всех учителей-предметников.