В Москве перенесли бой журналиста из Перми с обидчиком его коллеги с НТВ

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Бой тележурналиста из Перми Романа Четина и москвича Александра Орлова перенесен с 7 на 27 октября из-за проблем последнего с алкоголем, сообщили организаторы поединка.

Во время прямого включения в День ВДВ, 2 августа, Александр Орлов ударил корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Мировой суд в Москве назначил Орлову полгода исправительных работ. После инцидента тележурналист из Перми Роман Четин написал в социальных сетях, что вызывает Орлова на спарринг – и получил согласие от противника.

Бой должен был состояться в субботу вечером в "Москва-сити". Во вторник Орлов в социальной сети "ВКонтакте" сделал репост записи о заключении контракта с основным спонсором и промоутером мероприятия Артуром Якобсоном, что означает получение первой части гонорара. Однако в среду вечером он попал под капельницу в частном медицинском центре "Алкоспас", так как нарушил антиалкогольную кодировку.

"Конечно, мы не ожидали такого поворота событий. Но по каким бы причинам ни произошел срыв поединка, в первую очередь мы должны подумать о здоровье его участников. Мы посоветовались с лечащим врачом Александра. Он отметил, что в рабочий режим боец вернется уже через неделю. Поэтому мы выбрали датой боя вечер пятницы, 27 октября. Он также пройдет в "Москва-сити", — цитируют организаторы спонсора и промоутера боя, владельца инвестиционной компании "Self Made Артура Якобсона.

© Фото предоставлено организаторами боя тележурналиста Романа Четина и москвича Александра Орлова Александр Орлов в медицинском центре © Фото предоставлено организаторами боя тележурналиста Романа Четина и москвича Александра Орлова Александр Орлов в медицинском центре

Отмечается, что все проданные ранее билеты будут действительны, тем, кому не подойдет дата, организаторы готовы вернуть деньги.

Ранее и Четин, и Орлов говорили, что готовятся к предстоящему спаррингу, который пройдет в формате боксерского поединка (четыре раунда по три минуты). На конец сентября вес Четина составлял 96 килограммов, его оппонента – 111,25 килограмма, то есть оба партнера выступают в супертяжелом весе.