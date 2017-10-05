В Госдуме предложили сузить понятие "оскорбление чувств верующих"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагает считать оскорблением религиозных чувств верующих только действия, совершенные во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний.

Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы в четверг.

"Предлагается в части 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации установить, что действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих, могут быть совершены только во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний. Только в этом случае такие действия можно рассматривать как воспрепятствование свободе совести и вероисповедания, то есть как нарушение конституционных прав и свобод граждан", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечает Смолин, по Конституции РФ каждый имеет право свободно транслировать в том числе атеистические, антиклерикальные и антирелигиозные убеждения, если при этом он не совершает действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, и не посягает на права и свободы других.

"Исходя из этого, в диспозиции части 1 статьи 148 УК РФ предлагается четко определить, как и каким образом может быть нарушено право на свободу совести и вероисповедания путем оскорбления религиозных чувств верующих", — отмечает автор инициативы.

Согласно действующему законодательству, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом те же деяния, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, наказываются строже. Максимальные санкции по этой статье — штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.