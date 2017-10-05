Эксперт прокомментировал идею ограничить рекламу гомеопатии

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Законопроект об ограничении рекламы гомеопатических лекарственных препаратов противоречит действующему законодательству, такие препараты проходят все этапы регистрационных процедур, рассказал РИА Новости профессор кафедры гомеопатии РУДН Леонид Космодемьянский.

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Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, которым предлагается ограничить рекламу гомеопатических препаратов. Документ предусматривает, что реклама гомеопатии не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий или в специализированных печатных изданиях.

"Мне не совсем понятна данная инициатива, поскольку… не совсем, получается, соответствует действующему законодательству… тем более, что этот вопрос не так давно уже обсуждался в Госдуме РФ, в частности на заседаниях экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере комплементарной медицины под председательством Федота Тумусова — первого заместителя председателя Комитета по охране здоровья Государственной думы РФ, где этот вопрос всесторонне рассматривался с привлечением экспертов в области гомеопатии, представителей общественных организаций, лечебных учреждений, образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций", — сказал Космодемьянский.

Закон не ограничивает продажу гомеопатии

По его словам, в результате данного обсуждения было подписано информационное письмо, в котором однозначно расписаны регламентирующие порядки, законы, приказы и нормативные акты, в соответствии с которыми данный метод имеет законное право в нашей стране применяться.

Собеседник агентства отметил, что гомеопатические препараты на основании имеющихся положений закона регистрируются так же, как все остальные лекарственные средства, проходят все стадии, прежде, чем выйти на рынок.

"Поэтому, почему они должны быть ущемлены в каких-то, скажем, правах по сравнению с другими препаратами, тоже не совсем понятно. Я думаю, что каждый депутат имеет право на свое мнение. Наверное, имеет право высказывать его там, где считает нужным и в той форме, которой считает нужной, и к этому вопросу, может быть, еще раз вернуться в обсуждениях, но на сегодняшний день для всех производителей, всех потребителей и врачей, использующих этот метод лечения, нет никаких преград и нет никаких регламентирующих документов, ограничивающих свободную реализацию гомеопатических средств в нашей стране", — добавил Космодемьянский.

По его словам, подобные заявления беспокоят его как врача, к которому обращаются пациенты с вопросом, где в случае запрета брать гомеопатические средства.

"Зная те правовые акты, которые на сегодняшний день регулируют применение гомеопатического лечения, я успокаиваю своих пациентов, что не волнуйтесь! Гомеопатические лекарства как продавались в аптеках, так и сейчас продаются там же без каких либо изменений", — подытожил профессор кафедры гомеопатии РУДН.

Ранее комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой, об этом говорится в меморандуме, подготовленном комиссией.