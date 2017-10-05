В соцсетях проходит флешмоб, посвященный Дню учителя

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей фотографируются с учебниками и вспоминают школьные истории в рамках флешмоба, посвященного Дню учителя.

С предложением запустить такую акцию еще в конце сентября выступила певица Полина Гагарина. На своей странице в Instagram она призвала выкладывать фото с хэштегами #мойучебник и #мояшкола и "ностальгировать вместе".

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Сен 27 2017 в 12:06 PDT

В итоге в акции приняли участие как обычные пользователи, так и известные люди. В частности, своей историей поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян, рассказавшая об учительнице английского языка.

"Английский нам преподавали учителя уровня университетских педагогов. Моя учительница — Лобода Ирина Олеговна — лучший учитель из всех, о ком я когда-либо могла мечтать", — пишет Симоньян.

Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_) Окт 3 2017 в 9:24 PDT

На фото она держит учебник, благодаря которому "стала тем, кем является — главным редактором международного медийного холдинга".

Шоумен Михаил Галустян рассказал сразу о трех своих любимых учебниках: по русскому языку, истории, а также по биологии. Последний, по словам Галустяна, подтолкнул его к получению медицинского образования.

"Хоть я и не стал медработником, считаю, что смехотерапия очень полезна для организма", — отметил он.

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) Окт 3 2017 в 3:34 PDT

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков сфотографировался с учебником химии и поведал историю своей влюбленности в молодую учительницу, преподававшую этот предмет.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Сен 29 2017 в 8:01 PDT

Музыкант Леонид Агутин "накопал" старых учебников вместе со своей мамой, которая долгое время работала учителем.

"Вчера виделись с мамочкой. Она отработала учителем не один десяток лет. Это воистину её праздник. Вот, накопали старых учебников. Мои любимые — литература и история", — пишет он.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Сен 28 2017 в 1:43 PDT

Другие пользователи Instagram так же охотно делились своими историями.

Публикация от Вечерняя Надежда (@shoniros) Окт 2 2017 в 9:40 PDT

Публикация от Masha (@maria_mira9) Окт 5 2017 в 1:20 PDT