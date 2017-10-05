В соцсетях проходит флешмоб, посвященный Дню учителя

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей фотографируются с учебниками и вспоминают школьные истории в рамках флешмоба, посвященного Дню учителя.
С предложением запустить такую акцию еще в конце сентября выступила певица Полина Гагарина. На своей странице в Instagram она призвала выкладывать фото с хэштегами #мойучебник и #мояшкола и "ностальгировать вместе".
В итоге в акции приняли участие как обычные пользователи, так и известные люди. В частности, своей историей поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян, рассказавшая об учительнице английского языка.
"Английский нам преподавали учителя уровня университетских педагогов. Моя учительница — Лобода Ирина Олеговна — лучший учитель из всех, о ком я когда-либо могла мечтать", — пишет Симоньян.
На фото она держит учебник, благодаря которому "стала тем, кем является — главным редактором международного медийного холдинга".
Шоумен Михаил Галустян рассказал сразу о трех своих любимых учебниках: по русскому языку, истории, а также по биологии. Последний, по словам Галустяна, подтолкнул его к получению медицинского образования.
"Хоть я и не стал медработником, считаю, что смехотерапия очень полезна для организма", — отметил он.
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков сфотографировался с учебником химии и поведал историю своей влюбленности в молодую учительницу, преподававшую этот предмет.
Музыкант Леонид Агутин "накопал" старых учебников вместе со своей мамой, которая долгое время работала учителем.
"Вчера виделись с мамочкой. Она отработала учителем не один десяток лет. Это воистину её праздник. Вот, накопали старых учебников. Мои любимые — литература и история", — пишет он.
Другие пользователи Instagram так же охотно делились своими историями.