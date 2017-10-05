Роскомнадзор не выявил нарушений в деятельности американских СМИ

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Роскомнадзор отслеживает деятельность американских СМИ на территории России, нарушений в их работе не выявлено, заявил РИА Новости в четверг замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Роскомнадзор ведет постоянный мониторинг деятельности порядка 40 американских СМИ на территории России. Нарушений в их работе не выявлено", — сказал он.

В четверг в Совете Федерации четверг в рамках деятельности комиссии по защите госсуверенитета проходит расширенное заседание рабочей группы на тему: "Деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории России в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ". Комиссия Совфеда по защите суверенитета отмечает причастность американских СМИ, вещающих на русском языке, к попыткам вмешательства во внутренние дела РФ, заявил председатель комиссии Андрей Климов на заседании.