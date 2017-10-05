Росавиация занимается возвратом застрявших за границей экипажей "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Росавиация в ближайшее время решит вопрос с оплатой счетов задолжавших за проживание в гостиницах экипажей "ВИМ-Авиа" в Саудовской Аравии и Малайзии, а "Аэрофлот" доставит их в Россию, сообщил РИА Новости советник руководителя ведомства Сергей Извольский.

Ранее в четверг в посольствах этих государств РИА Новости сообщили, что четыре члена экипажа "ВИМ-авиа" не могут вылететь из Малайзии, 24 — застряли в аэропорту Медины.

"В связи с кризисом в "ВИМ-Авиа" в Медине и Куала-Лумпур в гостинице размещены экипажи. Члены экипажей имеют задолженность по оплате проживания в гостинице. Росавиция знает об этих проблемах и принимает все меры по оплате их пребывания в отелях. Принято принципиальное решение об оказании финансовой помощи экипажам. В самое ближайшее время будут оплачены счета по проживанию. Экипажам будет предоставлена возможность осуществить трансфер в ближайшие аэропорты, откуда выполняет рейсы "Аэрофлот". "Аэрофлотом" все члены экипажей "ВИМ-Авиа" будут возвращены в Москву. Это вопрос ближайшего времени", — сообщил Извольский.