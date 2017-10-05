В Москве пройдет выставка интернет-мемов с Путиным

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Выставка, посвященная самым популярным интернет-мемам с президентом России Владимиром Путиным, пройдет 6 октября в Москве в Доме поэтов в преддверии дня рождения главы государства, сообщают организаторы мероприятия.
По словам организаторов, выставка неспроста посвящена именно Путину и проводится накануне его дня рождения.
"Сам Путин давно уже перерос статус президента и сам превратился в международно известный мем — популярного персонажа обложек СМИ, демотиваторов, фотожаб и видеороликов. По узнаваемости образ российского лидера может сравниться с образом Супермена", — поясняют организаторы.
Отмечается, что выставка станет своеобразным мостом между поколениями: каждый мем будет сопровождать расшифровка, которая поможет широкой аудитории разобраться в не всегда очевидном юморе интернет-пользователей. Организаторы ждут в гости как молодежь, так и людей старшего возраста.