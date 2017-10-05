Глава Роспотребнадзора рассказала о ходе вакцинации населения от гриппа

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. План по вакцинации от вируса гриппа выполнен в России почти на 60%, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня план по иммунизации выполнен почти на 60%. Это достаточно высокая цифра, но всё-таки недостаточно… Нам хочется и мы считаем должным, чтобы это было 100%", — заявила Попова. Она добавила, что окончание иммунизации запланировано с 15 октября по 1 ноября с тем, чтобы на момент подъема выработался хороший уровень иммунитета.

"Вирусы гриппа уже есть на нашей территории и вот семейный очаг из четырех человек… На сегодняшний день у нас групповой очаг в одном из южных регионов вируса H1N1 (грипп А) девятого пандемического варианты и женщина старшего поколения приехала недавно из Саудовской Аравии, то есть вот такой завоз и активация в домашнем очаге… Вот такие завозы с учетом возрастающей миграции населения, безусловно, будут", — рассказала Попова.