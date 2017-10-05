В Москве на транспортных билетах начнут публиковать стихи детей

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Детские стихотворения будут размещены на транспортных билетах "Единый" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе департамента транспорта города в четверг.

Так, с 5 по 12 октября юные пассажиры до 14 лет могут прислать свои рисунки о путешествии в метро, на МЦК, в электричке или в наземном транспорте или описать поездку в четверостишии. Авторы десяти лучших работ получат сертификат на посещение детского парка. Стихотворения используют в дизайне билетов "Единый", а рисунки появятся в вестибюлях метро.

"Надеемся, что конкурс рисунков и стихотворений понравится и поможет нам, взрослым, взглянуть на транспортную систему города под другим углом. Также приглашаем детей и их родителей посетить экскурсии "Метротура", совместного проекта московского метрополитена и Музея Москвы", – сказала замруководителя департамента транспорта города Алина Бисембаева.

Работы можно прислать до 12 октября по электронной почте или через хэштег в Instagram. Победителей определит жюри конкурса и московские пассажиры при голосовании.