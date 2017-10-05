Выдворенный с Украины журналист НТВ вернулся в Россию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Журналист НТВ Вячеслав Немышев, накануне задержанный в Киеве и впоследствии выдворенный, вернулся в Россию, сообщили РИА Новости на телеканале.

Сам Немышев рассказал, что около пяти часов находился в полицейском участке, где с него брали показания "сначала полицейские, потом сотрудники СБУ". "После этого мы очень долго ездили по Киеву, потом стояли на какой-то улице, где я сидел в машине в неведении. После этого мне сказали, что все решено, и мы поехали к границе", — сказал журналист, слова которого приводятся на сайте НТВ.

В четверг Служба безопасности Украины сообщила, что выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева, ему запрещен въезд на Украину сроком на три года. Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания, сообщалось в среду на сайте телеканала.

Согласно сообщению телеканала, позже выяснилось, что инициатор задержания может быть причастен к украинским националистическим организациям: такой вывод можно сделать, изучив его страницу в Facebook.