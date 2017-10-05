Поклонская поздравила Кадырова с днем рождения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова, поддержавшего ее в ситуации с "Матильдой", с днем рождения.

Ранее Кадыров выразил Поклонской поддержку в ситуации с фильмом "Матильда", так как считает, что она руководствуется любовью к своей стране. Глава Чечни отметил "несгибаемую волю и четкую позицию" Поклонской.

"Сегодня не у всех хватает Духа встать на защиту величия нашей истории и Святынь. Велико искушение остаться в стороне. Однако в такие моменты Господь смотрит на нас, чего мы стоим и заслуживаем. Защита Отечества, его духовных и нравственных основ, верность присяге и Верховному главнокомандующему уже на протяжении более чем ста лет являются образцом чести и достоинства, отваги и верности долгу, бесспорным примером для подражания", — написала Поклонская на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Она поблагодарила Кадырова за поддержку и пожелала ему крепкого здоровья, успехов и побед "во имя процветания России".

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По словам Поклонской, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".