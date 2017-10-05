Васильева рассказала, почему сделала прививку от гриппа

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр образования РФ Ольга Васильева в здании российского правительства сделала прививку от гриппа, сказав журналистам, что является сторонником иммунизации.

"Я прививку делаю каждый год, и вся моя семья. Я считаю, что это необходимо, а с учетом того, что грипп, который идет, это новый грипп, это сложный грипп, то я в данном случае как учитель считаю, что все должны быть привиты — учителя и дети. И обязательно пожилые люди", — сказала она журналистам, выйдя из процедурного кабинета.

Она отметила, что люди умирают не столько от гриппа, сколько от его последствий. "Я сторонник прививок и считаю, что если есть возможность чего-то избежать, то лучше избежать", — сказала она.

Впрочем, за подробностями о том, какой ожидается штамм гриппа в этом сезоне, она рекомендовала обратиться к своей коллеге, главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой.