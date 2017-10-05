Васильева рассказала, почему сделала прививку от гриппа

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр образования РФ Ольга Васильева в здании российского правительства сделала прививку от гриппа, сказав журналистам, что является сторонником иммунизации.
Она отметила, что люди умирают не столько от гриппа, сколько от его последствий. "Я сторонник прививок и считаю, что если есть возможность чего-то избежать, то лучше избежать", — сказала она.
Впрочем, за подробностями о том, какой ожидается штамм гриппа в этом сезоне, она рекомендовала обратиться к своей коллеге, главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой.