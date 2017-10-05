В Минтруде рассказали о заметном увеличении пенсии к 2030 году

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Действующая пенсионная стратегия предусматривает увеличение пенсии до размеров 2,5 прожиточных минимумов, несмотря на сложную экономическую ситуацию в РФ, сказал замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

"Пенсионная стратегия, принятая в конце 2012 года… там совершенно четкие запланированные до 2030 года показатели, если не ошибаюсь, это достижение более 2,5 прожиточных минимумов пенсионером по размеру пенсии", — сказал Вовченко на конференции "Общество для всех возрастов".

По словам замминистра, благодаря этому человек сможет себе позволить гораздо больше, чем это возможно сейчас.

"Тяжелое влияние сейчас экономических последствий последних нескольких лет привело к принятию ряда непопулярных решений, но сама формула и сам процесс пенсионных накоплений предусмотрены уже сейчас законом таким образом, что вот эти показатели должны в 2030 году быть", — добавил Вовченко.