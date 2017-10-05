В Москву доставили белого медвежонка, найденного в Якутии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Белый медвежонок из Якутии, оставшийся без мамы, доставлен в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.

В начале сентября в Среднеколымском районе республики Саха (Якутия) нашли медвежонка, который бродил вблизи населенных пунктов, питался отходами рыболовного промысла и играл с местными собаками. По оценке специалистов, рост животного составляет 100 сантиметров в холке, что говорит о том, что ему ещё нет и года. Возвращать медвежонка в естественную среду обитания нельзя — в дикой природе он почти наверняка погибнет. Ранее Московский зоопарк сообщил, что готов принять оставшегося без мамы белого медвежонка.

"Росприроднадзор принял решение о передаче медвежонка в Московский зоопарк… Сейчас он прибыл в Москву", — отметил собеседник агентства.

Как уточнили в зоопарке, животное направят в питомник зоосада под Волоколамском. В дальнейшем, медвежонку будет подобран генетически ценный партнер в одном из зоопарков России. Таким образом, усилиями всех российских зоопарков, будет формироваться генетически ценная резервная база полярных медведей, вид которых сегодня зафиксирован, как легко уязвимый в природе.

Сегодня ночью спецрейс Министерства обороны с белым медвежонком на борту приземлится в Москве. https://t.co/0dpDNBXJFH pic.twitter.com/bh6yJITO8i — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 4 октября 2017 г.

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