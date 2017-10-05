На Чукотке рассказали, как пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут прилететь из Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут лететь из Москвы на Чукотку рейсами "Ютэйр", сообщило в четверг правительство региона.

"С авиакомпанией "Ютэйр" достигнута договорённость о том, что пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут совершать перелёты на всех регулярных рейсах "Ютэйр". Эта информация была подтверждена телеграммой от авиакомпании. Более того, некоторым жителям Чукотки уже пришли сообщения от антикризисного центра о том, что пассажиры с билетами "ВИМ-Авиа" могут вылететь конкретным рейсом "Ютэйр", — сообщил губернатор Чукотки Роман Копин.

Пассажирам "ВИМ-Авиа" необходимо на стойке авиакомпании "Ютэйр" аэровокзала Внуково предоставить свои билеты для внесения в список на вылет ближайшим рейсом при наличии свободных мест. Тем пассажирам, которым не удастся попасть на подсадку, будет оказана помощь с расселением и питанием.

Также сообщается, что накануне после длительных переговоров с авиакомпанией 173 пассажира вылетели рейсом по маршруту Москва – Анадырь – Магадан.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.