Стала известна дата проведения рэп-баттла между Гуфом и Птахой

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Соорганизатор баттл-площадки Versus Ресторатор (Александр Тимарцев) анонсировал словесный баттл между известными российскими рэперами Гуфом (Алексей Долматов) и Птахой (Давид Нуриев).

Как сообщил Ресторатор, баттл состоится в январе 2018 года.

"Мы подтверждаем баттл Гуфа и Птахи. Снимаем в январе", — написал он в Twitter.

Ранее рэпер Птаха вызвал своего своего бывшего напарника по Centr Гуфа на баттл. Гуф согласился принять вызов при условии, что ему заплатят за это два миллиона рублей. В последующем Ресторатор согласился выплатить Гуфу эту сумму и заявил, что Птаха также получит миллион за участие в баттле.