Учитель-неформал: чем молодые педагоги удивляют учеников

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Давид Нармания. У большинства людей есть устоявшееся представление о том, как должны вести себя школьные преподаватели и как следует проводить уроки. В преддверии Дня учителя РИА Новости пообщалось с молодыми педагогами, которые ломают стереотипы о профессии школьного учителя и скучных занятиях в классе.

Рэп про Ивана Грозного

Василий Кузнецов окончил факультет Международной журналистки МГИМО, но после выпуска решил попробовать себя в качестве преподавателя. "Один из моих наставников сказал, что если это у меня получается, то не нужно искать чего-то еще. С тех пор я не думал о том, чтобы сменить профессию, и часто задаюсь вопросом, почему я не стал учителем раньше".

Преподаватель истории из лицея Высшей школы экономики взорвал интернет тем, что провел целый урок в формате рэп-лекции об эпохе правления Ивана Грозного. Сам Василий скромно признается, что такие эксперименты были и до него, но он стал первым, кто сумел продержаться в таком формате все 45 минут урока.

Молодой преподаватель подчеркивает, что такая рэп-лекция на его уроках была только один раз. В середине учебного года, когда у учеников уже чувствуется усталость, он решил взбодрить их таким необычным уроком. На вопрос о том, как выглядит стандартное занятие в его классе, он отвечает другим вопросом: "А что значит стандартный? Классно-урочную систему придумал Ян Амос Коменский 350 лет назад. Уже сам этот факт должен заставить задуматься. Сейчас по всему миру по-разному понимают, что такое школа. Не бывает двух одинаковых уроков. В противном случае образование превращается в конвейер. В такой системе и учитель, и ученик — уже не люди, это машины. Это нечестно и неинтересно. Каждый урок особенный".

На преподаваемый им предмет Василий смотрит двояко: "С профессиональной точки зрения история нужна не всем. Но я считаю, что ее должен знать каждый, хоть и изучать ее следует по своему пути. Просто кому-то, например, неприязнь к мумиям может в принципе отбить интерес к истории".

Физики в лирике

Иван Соболевский по образованию инженер-физик, но на протяжении двух лет работает в лицее №1523. Он признается, что сменил много профессий, однако здесь ему комфортнее всего. "Я очень люблю физику. Но в школе меня вдохновляет сам процесс — мне нравится работать с детьми, рассказывать то, что я знаю, учить их тому, что умею сам".

Еще в школе Иван увлекся рок-музыкой. Сейчас он гитарист в группе "Последнее слово". "Я занимаюсь музыкой больше десяти лет. Мы играем в жанре русского альтернативного рока, сами называем это nu-russki rock", — рассказывает Иван.

Публикация от группа Последнее Слово (@ps_nurusskirock) Июл 19 2017 в 7:46 PDT

Музыка для него уже нечто большее, чем просто увлечение, но и профессиональным это занятие он назвать не может: "Совмещать удается с большим трудом, в этом мне помогает любовь и к музыке, и к физике. Рок для меня — это творческая составляющая моей жизни, это то, чем, на мой взгляд, он и должен быть", — говорит 27-летний преподаватель.

На страницу группы "ВКонтакте" подписано почти две тысячи человек. Музыканты из "Последнего слова" записали два альбома, выступают с несколькими концертами в год, но пока преимущественно перед небольшой аудиторией — не больше ста человек.

Публикация от группа Последнее Слово (@ps_nurusskirock) Авг 31 2017 в 4:46 PDT

Как рассказывает сам Иван, многие ученики в курсе его увлечения. "Лично написать отважились немногие — начинали издалека, спрашивали, я ли это. Потом уже начали интересоваться, сами ли мы пишем музыку и тексты. Приятно слышать лестные отзывы о своем творчестве, но очень необычно, когда они приходят от твоих учеников", — признается Иван.

#Instateacher

Кириллу Арефьеву из школы №6 в Серпухове 23 года, но он уже пять лет работает учителем начальных классов. В 2015 году в родном городе его признали учителем года.

"Сначала я поступил в машиностроительный техникум, но после года учебы понял, что мне это неинтересно, и перешел в педагогический колледж, — вспоминает Кирилл. Когда на четвертом курсе колледжа я начал преподавать, мне стало ясно, что это мое".

Публикация от T E A C H E R 👨🏼‍🏫 (@kirill_vladislavovich) Сен 27 2017 в 4:35 PDT

Кирилл активно ведет свой аккаунт в Instagram, в котором львиная доля постов посвящена его занятиям с учениками. "Изначально я не задумывался, что это будет чем-то большим, чем мой собственный аккаунт. Но после победы на городском конкурсе "Учитель года" стало расти число подписчиков, люди начали спрашивать о методиках преподавания, обмениваться опытом", — вспоминает он. Да и сами дети, по его словам, очень любят фотографироваться.

Главное в работе преподавателя, по мнению Кирилла, — это взаимное понимание и уважение с учениками: "Они проводят в школе почти весь будний день, поэтому у нас есть не только образовательная, но и воспитательная функция".

Публикация от T E A C H E R 👨🏼‍🏫 (@kirill_vladislavovich) Сен 22 2017 в 11:25 PDT

"Люди пишут мне слова благодарности, признаются, что мои посты мотивируют их. Иногда добавляются студенты педагогических колледжей, говорят, что мой Instagram помогает им по-новому увидеть профессию, понять, насколько это все может быть круто и интересно, — рассказывает Кирилл, — большинство задают разные вопросы о работе в школе".