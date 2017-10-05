Наркомафия 2.0: кто и чем торгует в "даркнете"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. После месяца напряженной оперативной работы сотрудники антинаркотического главка МВД при поддержке бойцов Росгвардии ворвались в подмосковную лабораторию по производству мефедрона, где застали трех молодых людей. Им чуть больше двадцати, все они, как выяснилось, студенты престижных технических вузов: один изучал ракетостроение и космос, девушка — специалист по атомной энергетике — таковы персоны современного наркобизнеса. Корреспондент РИА Новости Даниил Шеремет отправился в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России и узнал, кто и как производит и продает наркотики, используя интернет-технологии.

Начальник одного из подразделений ГУНК по борьбе с синтетическими наркотиками представляется корреспонденту Александром. За его настоящие имя и фамилию участники наркобизнеса готовы выложить круглые суммы.

В его отделе работают в основном мужчины, которых по внешнему виду можно принять скорее за программистов или сотрудников IT-компаний. Это совпадение интересно тем, что сегодня борьба с наркотиками переместилась с улиц в интернет-пространство. Изменились не только способы продажи наркотиков, но и само их потребление: в "моде" совсем не те вещества, что 20 лет назад.

Задержание наркоторговца Задержание наркоторговца

Наркотик — это "пазл"

Героин больше "не в теме". Сегодня над Россией нависла новая наркоугроза — взрывной рост производства синтетических наркотиков, в частности амфетамина и мефедрона, производимых в подпольных нарколабораториях, рассказывают в ГУНК.

"По распространенности новые виды "синтетики" занимают второе место после наркотиков каннабисной группы, марихуаны и гашиша, к сожалению. Это вызывает определенную тревогу: в последние годы новых синтетических наркотиков изымается больше, чем героина", — рассказывает Александр.

Если раньше "синтетики" поступали в Россию в основном из Китая, то за последние два года большая их часть, особенно кетаноновой группы (мефедрон и N-метилэфедрон), производится у нас в стране на так называемых кухнях. Лаборатории стали компактнее и мельче, обнаружить их становится сложнее, а количество изъятых синтетических наркотиков растет.

После того как некоторое время назад был ликвидирован крупнейший наркосиндикат "Химпром", как говорят в ГУНК, наркодельцы, поняв, что масштабные производства вычислить легче, стали осторожнее.

Для производства наркотиков нужна цепочка из различных компонентов, включая безобидные, на первый взгляд, вещества, например ацетон или марганцовку. Если у производителя нет хотя бы одного ингредиента, цепочка рассыпается. По этой причине подобные вещества относят к так называемым прекурсорам, которые подлежат контролю и ограниченному обороту.

Сегодня чтобы снизить риск, производители создают не одну лабораторию, а несколько, объединяя их в сеть с налаженной инфраструктурой поставок. Каждая лаборатория производит свой компонент "пазла", а финальный синтез происходит в "главной" лаборатории, откуда готовый наркотик поступает на склады.

© Фото : предоставлено ГУНК МВД РФ Обстановка в квартире наркоторговца © Фото : предоставлено ГУНК МВД РФ Обстановка в квартире наркоторговца

Александр вспоминает историю пресечения деятельности синдиката: группировка фактически стала монополистом и вытеснила поставляемые из Юго-Восточной Азии синтетические наркотики с рынка за счет демпинга.

"Когда в прошлом году мы раскрыли наркосиндикат "Химпром", когда мы поняли их систему и ликвидировали крупные лаборатории, на наркорынке возник дефицит ряда наркотиков", — рассказывает он.

Темный интернет

Технологии распространения наркотиков шагнули сильно вперед, рассказывают в ГУНК. Раньше вещества "толкали" в клубах, а в спальных районах обитали барыги, с которыми наркоманы связывались по телефону. Теперь в этом нет нужды: дилеры не знают своих клиентов в лицо, а тем, в свою очередь, неизвестны даже номера, по которым можно позвонить. Нынешняя молодежь освоила предложенный наркодилерами процесс покупки товара — крупные площадки в темном сегменте интернета, так называемом даркнете (дарквебе), полноценные онлайн-магазины с широким ассортиментом, где дилеры выставляют наркотики на продажу. Никаких имен или контактной информации — только изображение наркотика и его стоимость. К оплате принимаются только криптовалюты, преимущественно биткоины.

© Фото : Фото предоставлено пресс-центром МВД России Лаборатории становятся все компактнее и специализируются на изготовлении одного или нескольких компонентов наркотика © Фото : Фото предоставлено пресс-центром МВД России Лаборатории становятся все компактнее и специализируются на изготовлении одного или нескольких компонентов наркотика

"Использование криптовалют существенно затрудняет нам работу, но, несмотря на это, мы все-таки подобные сайты вычисляем", — говорит Александр.Как только покупатель оплачивает заказ, сайт автоматически выдает ему карту с отмеченной на ней точкой и несколько строк текста с указанием местонахождения так называемой закладки. Она может находиться под слоем земли где-нибудь в парке или, скажем, будет прикреплена магнитом под скамейкой на детской площадке. Закладка обычно небольшого размера, так что дело за малым — быстро забрать ее и уйти, не привлекая внимания. Иногда покупатель пишет отзыв на сайт, тем самым улучшая репутацию поставщика.

Эта схема, вероятно, была бы нераскрываемой, если бы не один факт: наркотики нельзя произвести в интернете. Именно через производителей оперативникам удается раскрывать преступную схему.

© Fotolia / Geza Farkas Общение покупателя и продавца происходит с помощью мессенджеров. В сообщении продавец отправляет координаты места "закладки" © Fotolia / Geza Farkas Общение покупателя и продавца происходит с помощью мессенджеров. В сообщении продавец отправляет координаты места "закладки"

Молодые карьеристы

Крупные магазины по продаже наркотиков — это бизнес-корпорации, в структуре которых есть подразделения, отвечающие за интернет-рекламу и маркетинг, информационную безопасность и подбор персонала. В этот бизнес вовлечено множество людей, которые наркотики не видят вообще, хотя почти всех их можно привлечь к ответственности как соучастников.

Современный наркобизнес имеет сложную и разветвленную инфраструктуру, в создании и поддержании которой участвуют исполнители самого разного уровня. Она похожа на финансовую пирамиду и, как рассказывают в ГУНК, строится по принципу сетевого маркетинга.

Низшие участники цепочки — так называемые кладмены (от слова "клад" и английского man) — делают всю грязную работу по расфасовке и распространению товара, обеспечивая продажи наркотика. Им сулят огромный заработок и карьерный рост внутри группировки: в дальнейшем обещают сделать заведующими по складам, а затем операторами поставок в регионе. Желание быстрых денег привлекает молодежь и гастарбайтеров, среди которых преступные боссы и проводят основную вербовку.

"На Украине, например, прямо на вокзалах и на автобусных остановках висят объявления: работа курьером в России, а ниже — огромная сумма предлагаемой зарплаты. У нас молодежь вербуют через соцсети и на самих площадках по продаже наркотиков в "даркнете": часто наркопотребители становятся "кладменами", прочитав объявление на местном форуме", — говорит Александр.

Как рассказывает офицер ГУНК, реклама достаточно простая, с формулировками в духе "хотите жить красиво и хорошо — работайте у нас". Кураторы завлекают яркими слоганами и фотографиями красивой жизни.

© Фото : предоставлено ГУНК МВД РФ В доме наркоторговца © Фото : предоставлено ГУНК МВД РФ В доме наркоторговца

"Оператор, который с ними работает, присылает фотографии: стол у бассейна, ноутбук, тропический коктейль — вот я в своем доме в Таиланде, вот к этому надо стремиться. Именно эта картинка их и завлекает", — рассказывает Александр.

В преступной пирамиде "кладмены" — самые уязвимые члены наркомафии. Для боссов они — пушечное мясо, и если закладчика ловят с поличным, то помощи ему не будет — таков принцип работы всего картеля. Общение участников группировки происходит анонимно через известные мессенджеры, а также с помощью программ, разработанных специально для общения членов преступной организации. Никаких встреч, лиц, имен, а значит, задержанный никого не может выдать.

Хотя "кладмены" составляют подавляющее большинство членов наркомафии и на них держится вся структура наркобизнеса, отношение к ним внутри преступной группировки наиболее циничное. Они попадаются гораздо чаще, чем их скрытные кураторы. В ГУНК говорят, что среди "кладменов" встречаются вполне умные и успешные студенты, которые могли бы сделать в будущем неплохую карьеру. А в итоге получают огромные сроки — от 10 лет заключения вплоть до пожизненного.

"Испытывая кураж от успеха, они покупают дорогие машины, начинают разбрасываться деньгами, посещать дорогие рестораны. И как это им поможет потом в тюрьме?", — говорит Александр.

Иногда успешный опыт "работы на дядю" приводит к идейному желанию организовать свое дело. Так, например, случилось с ребятами, задержанными недавно в Подмосковье, рассказывает Александр. Учились в лучших технических вузах страны по специальностям, которые позволили бы неплохо зарабатывать, но почему-то еще студентами стали работать "кладменами", а позже поднакопили денег и решили организовать небольшое производство мефедрона.

"Они следили и за процессом, и за чистотой продукта. За понимание синтеза я бы поставил им пятерку", — рассказывает химик оперативного отдела Василий. Теперь молодой человек, организовавший процесс производства, получит не менее 10 лет тюрьмы, а его друзья, согласно уголовному кодексу, будут проходить как подельники.

"Мы успешно боремся с рекламой в социальных сетях, ICQ, но остаются различные интернет-площадки, доступ к которым запрещен Роскомнадзором. Однако, используя VPN-сервисы и анонимайзеры, даже школьники легко могут зайти на эти ресурсы", — говорит Александр.

В качестве способа борьбы в МВД предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу наркотиков в интернете, за создание, администрирование сайтов по их распространению. В ГУНК надеются, что законодатели увидят в этом угрозу не меньшую, чем от "групп смерти".

Как работают

В отделе Александра, помимо химика, работают и финансисты, и специалисты по интернет-технологиям. Люди трудятся сутками, до вскрытия очередного канала поставки или очередной лаборатории уходят месяцы напряженной работы, в том числе и за компьютером.

"Активно используется мониторинг открытых данных в интернете. Проводится анализ огромного количества финансовых счетов. Также ведется работа, связанная с различными знаниями в области химии, чтобы уже по набору веществ определить, для какого вида наркотика эти вещества приобретаются и какое его количество из них можно изготовить. Изучаем современный зарубежный опыт, а также новые методы противодействия правоохранительным органам, используемые нашими "клиентами", — говорит Александр.

Покупателями и потребителями наркотиков сотрудники отдела не занимаются. "Мы сменили приоритеты и реально стараемся работать только с производствами. Не будет производств — не будет сбыта — не будет сайтов — меньше будет наркозависимых", — делится Александр.

© Fotolia / StockPhotoPro "Закладки", как правило, делают в дали от посторонних глаз. Это могут быть парки, скверы или другие малолюдные места © Fotolia / StockPhotoPro "Закладки", как правило, делают в дали от посторонних глаз. Это могут быть парки, скверы или другие малолюдные места

Кто за этим стоит

В нулевые одна группа дилеров начала продавать "спайсы", и в то время государство не могло этому противостоять. Тогда "спайсы" называли "легальными наркотиками", а сегодня они запрещены. Решить проблемы помогло усовершенствование законодательства — в России был создан один из передовых законодательных механизмов, позволяющий привлекать к уголовной ответственности не просто за продажу и хранение тех веществ, которые находятся в списке запрещенных, но также их производных и аналогов. В ГУНК отмечают, что в европейские антинаркотические документы порой еще только вносят вещества, которые уже по три-четыре года в России запрещены.

Правда, позже те же самые люди, торговавшие "легальными курительными смесями", придумали упомянутый способ бесконтактной прямой продажи наркотиков через интернет. Известно, что этим гражданам уже далеко за 40 лет, все они проживают за рубежом.

"По одной из группировок полностью установлены организаторы. Их фамилии раскрывать не буду, но это люди, которые занимаются непосредственно поставками. Они находятся в международном розыске. Эти лица являются первыми организаторами бесконтактного способа продажи наркотиков и занимаются этим до сих пор", — рассказывает Александр.

© Fotolia / StockPhotoPro Схему с бесконтактной продажей наркотиков придумали те же люди, кто познакомил россиян со "спайсами" © Fotolia / StockPhotoPro Схему с бесконтактной продажей наркотиков придумали те же люди, кто познакомил россиян со "спайсами"

Сейчас данная группа контролирует более половины поставок веществ, поступающих на российский наркорынок из Юго-Восточной Азии. По данным полицейских, они имеют поддельные документы, а также гражданства других стран, в основном Восточной Европы и Прибалтики.

"В частности, при помощи НЦБ Интерпола одно из таких лиц было обнаружено на территории Таиланда, откуда летом прошлого года экстрадировано. Ему было предъявлено обвинение как организатору преступного сообщества. Скоро ожидается направление дела в суд", — сказал Александр.