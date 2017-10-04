Двухлетняя девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На имя двухлетней жительницы Прикамья ежемесячно приходят квитанции об оплате капитального ремонта. Коммунальщики требуют от нее более десяти тысяч рублей, сообщает портал "59.ru".

Мать ребенка утверждает, что направила все необходимые документы в пермский фонд капремонта сразу после рождения дочери, но организация продолжает отправлять квитанции на ее имя. "Это уму непостижимо! Дочка еще не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере", — возмущается женщина. Счета получает и она сама, но фамилия в них указана неправильно.

В пресс-службе фонда пояснили, что подобные "абсурдные" ситуации иногда случаются. Виной тому областной Росреестр, который якобы предоставляет некорректные данные о собственниках жилья. Женщине посоветовали пройти процедуру переоформления и пообещали "оперативно внести изменения в платежную систему".