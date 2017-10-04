Стоматолог из Сургута снял на видео операцию по удалению собственного зуба

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Стоматолог из Сургута Рустам Яхьяев снял на видео процесс по удалению собственного зуба, обойдясь без ассистента и медсестры.

Видеозапись была опубликована на странице Рустама в соцсети Instagram, после чего распространилась по самым популярным онлайн-ресурсам, в том числе и зарубежным. На кадрах молодой человек самостоятельно обработал ротовую полость, сделал себе обезболивающий укол и удалил зуб, который, по его собственному признанию, беспокоил его.

"Я недолго думал. Меня беспокоил ретинированный зуб (не прорезавшийся – ред.), я сделал снимок, по которому было ясно, что его нужно удалять. Работал на тот момент я в одиночку, без ассистента и медсестры, с утра до вечера. У меня просто не было времени, а зуб беспокоил. Недолго думая, я решил удалить его сам, заодно включил камеру на телефоне, создал все необходимые условия", — рассказал врач корреспонденту РИА Новости.

По его словам, это не первая подобная процедура. Ранее стоматолог таким же образом удалил себе зуб на верхней челюсти.

"Это нетрудно для меня. Но я очень переживаю, ведь кто-то может взять с меня пример и повторить это. Я чувствую ответственность", — добавил собеседник агентства.

Он также пояснил, что главная сложность процедуры заключается в том, что в такой ситуации некому помочь.

"Но в этом вся "фишка". Я хотел создать первое видео, где я все делаю сам. И я бы никому не советовал повторить подобное, если только человеку, который на 100% уверен в своем профессионализме", — отметил молодой человек, уточнив, что провел несколько часов, изучая снимок и примерную траекторию движения зуба перед удалением.