Власти Москвы отказали в проведении митингов Навального 6, 7 и 8 октября

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Москвы отказали организаторам в проведении митингов, заявленных как встречи граждан с политиком Алексеем Навальным "с целью информирования о его деятельности" 6, 7 и 8 октября в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности столицы в среду.

Всего в департамент поступило 5 заявок на проведение митингов с участием Навального, а также несколько заявок на проведение в эти же дни пикетов.

Митинги планировалось провести на Площади Революции, Пушкинской площади, площадях Яузские ворота и Тверская застава и на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 15 тысяч человек. По этим заявкам власти Москвы отказали организаторам.

"Было отказано по объективным причинам, изложенным в официальных письмах, отправленных на имя организаторов. В частности, на площади Тверская застава отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в формате митинга с заявленным количеством участников", — говорится в сообщении.

Также на площади проходят трамвайные пути — разворотное кольцо — и расположена остановка трамваев маршрутов №7 и №9.

"Таким образом, у организаторов митинга объективно отсутствуют возможности для обеспечения должной безопасности для участников мероприятия", — заключили в департаменте.

При этом в ведомстве отметили, что заявки на пикеты сейчас находятся на рассмотрении.