Смоленская область выделит субсидии на садоводство и рекультивацию земель

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти Смоленской области начнут с января 2018 года выделять субсидии на развитие садоводства и рекультивацию плодородных земель, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Островский.

"В области за последние полтора года заложено несколько фруктовых садов, в основном яблоневых, поэтому мы решили со следующего года выделить субсидии для садоводов Смоленщины", — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона упомянул, что всё больше инвесторов заинтересованы в рекультивации пашенных земель на территории области.

"Мы введём новую субсидию — на рекультивацию земель и будем выплачивать её инвесторам по факту выполненных работ. Сейчас мы формируем бюджет на следующий год, в котором будет предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета и определен их размер", — отметил губернатор.

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