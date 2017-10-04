МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минтрансу РФ нужно придать дополнительные функции по контролю за авиакомпаниями, включая приостановку лицензий и продажу билетов, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее соответствующее предложение озвучил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе заседания профильного комитета в Госдуме.

"Минтрансу нужно придать дополнительные функции по отзыву или приостановке лицензии, профилактике различных полетных планов. Кроме того, ведомство может использовать несколько крупных экономических показателей, которые говорят о финансовом здоровье авиаперевозчиков", — заявил Калашников РИА Новости в среду.

Он подчеркнул, что Минтрансу не нужно вникать в бухгалтерию авиакомпаний – достаточно отслеживать несколько показателей: кассовый оборот компании, ее кредитную историю, уровень обеспеченности текущими платежами (например, оплата услуг в аэропорту), количество срывов полетов по вине компании.

В целом Калашников выразил недоумение в связи с позицией ведомства в ситуации с "ВИМ-Авиа". "Уже год назад было понятно, что с "ВИМ-Авиа" не все в порядке, а Минтранс не знал?" — сказал Калашников.

Сенатор также высказался против каких-либо специальных антикризисных фондов для разрешения ситуаций по вывозу пассажиров обанкротившихся компаний. По его мнению, нельзя "возлагать очередную нагрузку на пассажиров". По его мнению, существует нормальная страховая система, которая работает по рыночным механизмам. Он пояснил, что солидные авиакомпании, которые не демпингуют на рынке авиаперевозок, в стоимость билета уже включают страховку, в частности — от отмены рейса.