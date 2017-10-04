МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Участники совещания в Следственном комитете РФ предложили ввести в Уголовный кодекс специальную норму, предусматривающую ответственность за ошибки врачей, сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, предложение озвучили на совещании в СК в среду.

Как отметила Петренко, участники совещания сочли, что зачастую достаточно сложно квалифицировать преступления, обусловленные небрежным исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

В большинстве случаев преступления медицинских работников квалифицируются по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". По мнению участников совещания, это достаточно общая формулировка, к тому же следователю часто сложно выбрать между несколькими нормами уголовного кодекса, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям.

"В этой связи предложено разработать проект изменений в Уголовный кодекс в части введения специальной нормы, предусматривающей ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи", — сказала Петренко.

По мнению участников совещания, подобная норма позволит объективно оценивать динамику преступлений медицинских работников, выяснять обстоятельства совершения таких преступлений не только по конкретному уголовному делу, но и в региональном масштабе, снимет возникающие на практике спорные вопросы квалификации.