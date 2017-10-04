МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Участники совещания в Следственном комитете РФ предложили ввести в Уголовный кодекс специальную норму, предусматривающую ответственность за ошибки врачей, сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко.
Как отметила Петренко, участники совещания сочли, что зачастую достаточно сложно квалифицировать преступления, обусловленные небрежным исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.
В большинстве случаев преступления медицинских работников квалифицируются по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". По мнению участников совещания, это достаточно общая формулировка, к тому же следователю часто сложно выбрать между несколькими нормами уголовного кодекса, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям.
По мнению участников совещания, подобная норма позволит объективно оценивать динамику преступлений медицинских работников, выяснять обстоятельства совершения таких преступлений не только по конкретному уголовному делу, но и в региональном масштабе, снимет возникающие на практике спорные вопросы квалификации.