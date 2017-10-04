В Минобрнауки предложили изменить систему назначения директоров школ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Новая система управления школами, которую Минобрнауки планирует реализовать в России, предполагает назначение директоров образовательных учреждений на региональном уровне, а не на муниципальном, как сейчас, рассказала в интервью РИА Новости министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Речь идет, прежде всего, об управлении содержанием и обязательном назначении директорского корпуса именно с уровня регионального, а не муниципального, как сейчас есть", — сказала Васильева.

Она пояснила, что таким образом школа будет опираться на единую политику и единое содержание образования.

При этом министр подчеркнула, что такая система не подразумевает передачу имущества из муниципалитета региону, нововведения будут касаться исключительно содержания образования.

Ранее Васильева предложила передать функцию учредительства образовательных организаций дошкольного, школьного и средне-профессионального образования регионам. В интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 она рассказала, что системе образования РФ необходимо "огосударствление" на новом технологическом уровне для контроля за финансированием образовательных организаций.

Позднее Васильева заявляла, что управление образовательными организациями может быть передано регионам в течение ближайших трех лет, для участия в пилотном проекте заявилось более 10 субъектов РФ, еще четыре региона уже реализовали эту модель через разные формы. Она пояснила, что сейчас управление школами отдано на муниципальный уровень.

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