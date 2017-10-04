Васильева рассказала, когда из школ исчезнет третья смена

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Проблема обучения российских школьников в третью смену будет закрыта к следующему учебному году, заявила в интервью РИА Новости глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

"Третью смену мы сейчас закроем к следующему году, я надеюсь. Хотя очень тяжело поспеть за демографией. Третью точно закроем", — сказала Васильева.

Она напомнила, что за последние годы число тех, кто обучается в третью смену, удалось сократить с 23 тысяч до 8,7 тысячи.

Основную проблему, по ее словам, составляет изношенность фонда как школ, так и вузов. Многие здания были построены еще до Великой Отечественной войны. Поэтому сейчас они требуют капитального ремонта. "Надо либо капитально ремонтировать, либо строить новые", — добавила Васильева.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что в ближайшие три года в России будет появляться около 100 тысяч новых школьных мест ежегодно, на эти цели предусмотрено финансирование в размере 25 миллиардов рублей ежегодно.