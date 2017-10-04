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Общество

СК отметил рост числа преступлений, связанных с врачебными ошибками

16:2304.10.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета. Архивное фотоАвтомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следственный комитет России назвал регионы, в том числе Москву, в которых наблюдается существенный рост преступлений, связанных с небрежным исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бастрыкин поручил выяснить, почему участились сообщения о врачебных ошибках
Вопросы расследования преступлений, связанных с небрежным исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, обсудили в среду на совещании в Следственном комитете. Глава СК Александр Бастрыкин в своем выступлении отметил, что повышенное внимание к вопросу расследования этой категории дел связано с тем, что их число в ряде регионов продолжает расти.

"Среди субъектов РФ существенный рост зарегистрированных сообщений о таких преступлениях наблюдается в Москве, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Мордовия, в Амурской области, в Магаданской области, а также в Архангельской области и Ненецком автономном округе", — сказала Петренко.

При этом большинство обращений граждан затрагивают, как и прежде, такие направления медицины, как акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология и реаниматология, педиатрия, травматология, кардиология.

"Мы должны, безусловно, добиться того, чтобы процессуальные решения следователей о наличии либо отсутствии состава преступления в действиях медицинских работников содержали объективную оценку произошедшего, будь то неверная диагностика, ошибочные методы лечения или несвоевременное оказание пациентам медицинской помощи", — приводит ведомство слова Бастрыкина.

Больница. Архивное фото
© Fotolia / Paolese
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Глава СК отметил, что для этого следователю необходимо "в совершенстве владеть ведомственными нормативными актами Минздрава России, хорошо знать возможности судебно-медицинской экспертизы и чётко формулировать вопросы (в том числе с учётом мнения потерпевшего), которые необходимо поставить перед судебными экспертами".

В связи с этим Бастрыкин поручил совместно с Минздравом проработать меры, которые помогут оперативно фиксировать и расследовать ятрогенные преступления (преступления, связанные с небрежным исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей), внедрить обучающие программы для расследования этой категории преступлений, задействовав возможности специалистов Минздрава РФ.

Ранее Петренко сообщала, что Следственный комитет во взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным университетом разработает концепцию по предупреждению ятрогенных преступлений.

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