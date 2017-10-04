Минобрнауки хочет ввести персональную ответственность за качество учебников

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минобрнауки планирует ввести персональную ответственность рецензента школьного учебника за его качество, за несоответствие содержания учебника требованиям качества сам рецензент лишится возможности заниматься этой деятельностью, заявила в интервью РИА Новости министр образования и науки Ольга Васильева.

"Фамилия рецензента будет обязательно указана на учебнике. Здесь, если хотите, персональная ответственность… То, что он потеряет возможность заниматься такого рода деятельностью – это 100%. Просто с этим учебником будет покончено. Но я еще раз повторяю, что мы с вами разворачиваем такой самый драматический сценарий", — сказала Васильева.

Она пояснила, что если положительное заключение рецензента на школьный учебник на деле не совпадает с его качеством, то Минобрнауки вынуждено заказывать дополнительную экспертизу этого учебника.

"Я думаю, что народ будет относиться серьезно к этому, потому что здесь уже будет все сложно", — отметила министр.