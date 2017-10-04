Васильева прокомментировала допуск некачественных диссертаций к защите

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Минобрнауки РФ обсуждает вопрос о ликвидации диссертационных советов, допускающих к защите некачественные работы, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в интервью РИА Новости.

"Закрывать (нужно диссоветы). Время пройдет, будете открываться заново в новом составе. Посмотрим, что будет дальше. То есть совет пропускает столько-то лет назад, существует, а потом гражданин или группа граждан заявляет на некачественную работу. Совет остается на месте, а наш департамент и ВАК работают огромное количество времени для того, чтобы либо признать, либо опровергнуть эту жалобу или письмо", — сказала Васильева.

По словам министра, с каждым примером такого недобросовестного отношения диссертационных советов к защитам приходится разбираться большому количеству людей.

"А если мы сейчас все-таки внесем положение об ответственности совета за пропущенные работы, я не говорю про плагиат, это вообще не обсуждается, а просто некачественные работы, тогда нам будет легче — и нам, и ВАКу, и департаменту, который у нас занимается оценкой", — пояснила она.

По словам министра, пока все это находится на стадии обсуждения.

"Делать что-то надо, потому что советы должны работать хорошо, качественно. Потому что получается, что все ложится на ВАК, все ложится на департамент Минобра, а те, кто пропустили эту работу, они остаются в стороне. Это неправильно. Это какая-то неправильная оборона", — добавила глава Минобрнауки.