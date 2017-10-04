Путин рассказал анекдот про израильского солдата

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил на счёт того внимания, которое уделяется ему, рассказав анекдот о солдате израильской армии.
"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомёт и буду защищаться. Молодец, а если самолёты летят, и танки идут, и ещё террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии? И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?" – сказал Путин.
Ведущий пообещал, что "через момент и к другим будет обращаться".