Путин заявил о восстановлении уровня доходов россиян

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Реальные доходы россиян начали восстанавливаться, что очень радует, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пленарном заседании "Энергия для глобального роста" в рамках российской энергонедели.

Он отметил, что в России идет процесс восстановления экономики, где наблюдается устойчивый рост. По его словам, растут прямые инвестиции в основной капитал, наблюдается положительный баланс в торговле.

"Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что эти положительные тенденции протекают в период исторически самого низкого уровня инфляции в стране, которая составляет 3%, и на фоне самого низкого уровня безработицы — 5%.

Путин также отметил, что стало сокращаться число россиян, проживающих за чертой бедности.