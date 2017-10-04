Путин заявил о восстановлении уровня доходов россиян

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Реальные доходы россиян начали восстанавливаться, что очень радует, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пленарном заседании "Энергия для глобального роста" в рамках российской энергонедели.
"Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что эти положительные тенденции протекают в период исторически самого низкого уровня инфляции в стране, которая составляет 3%, и на фоне самого низкого уровня безработицы — 5%.
Путин также отметил, что стало сокращаться число россиян, проживающих за чертой бедности.