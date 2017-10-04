Путин не исключил покупки личного электромобиля

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пробовал ездить на электромобилях, этот вид транспорта ему нравится, он представляет себе возможность покупки в личное пользование такой машины, в том числе, и производства компании Tesla, потому что в России уже не ездят только на телегах или танках.

"Конечно, могу себе представить (приобретение в собственность электромобиля – ред.). Обязательно задекларирую, сразу хочу обратиться к тем, кто внимательно следит за моим материальным благосостоянием",- сказал Путин на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает этот вид транспорта.

"Наши производители, которые мечтают о производстве электромобиля, мне такие показывали. Я, конечно, знаком и с производителями американскими, с азиатскими, в частности, с японскими. Я ездил на всех этих машинах, мне их показывали, что называется, давали прокатиться. Должен сказать, что мне нравятся эти машины, особенно современные, они приемистые, юркие, быстрые, эффективные",- рассказал Путин.

Впрочем, экологичность электромобилей не бесспорна, считает Путин.

"Повторяю, для городов — это очень хороший вид транспорта, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны. Но, на мой взгляд, в конечном итоге на сегодняшний день, более экологичным видом топлива является газомоторное", — отметил российский лидер.

У президента РФ спросили, может ли он представить себя за рулем собственного автомобиля Tesla, Путин ответил утвердительно.

"Почему нет? Мы открыты, мы покупаем и продаем. Причем покупаем все, что нам полезно, и продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего тут особенного нет. Думаете, мы будем ездить только на телеге что ли? Нет, мы уже не на телеге ездим. Или на танках?"- сказал Путин; зал встретил эти слова аплодисментами.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США.