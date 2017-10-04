Путин не исключил покупки личного электромобиля

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что пробовал ездить на электромобилях, этот вид транспорта ему нравится, он представляет себе возможность покупки в личное пользование такой машины, в том числе, и производства компании Tesla, потому что в России уже не ездят только на телегах или танках.
Российский лидер отметил, что имел возможность ездить на электромобиле и позитивно оценивает этот вид транспорта.
"Наши производители, которые мечтают о производстве электромобиля, мне такие показывали. Я, конечно, знаком и с производителями американскими, с азиатскими, в частности, с японскими. Я ездил на всех этих машинах, мне их показывали, что называется, давали прокатиться. Должен сказать, что мне нравятся эти машины, особенно современные, они приемистые, юркие, быстрые, эффективные",- рассказал Путин.
Впрочем, экологичность электромобилей не бесспорна, считает Путин.
У президента РФ спросили, может ли он представить себя за рулем собственного автомобиля Tesla, Путин ответил утвердительно.
"Почему нет? Мы открыты, мы покупаем и продаем. Причем покупаем все, что нам полезно, и продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего тут особенного нет. Думаете, мы будем ездить только на телеге что ли? Нет, мы уже не на телеге ездим. Или на танках?"- сказал Путин; зал встретил эти слова аплодисментами.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США.